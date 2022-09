In het buitengebied van Lunteren is donderdagmiddag een jongeman op een fiets aangereden door een motorambulance. Daarbij is de fietser gewond geraakt.

De jonge scholier sloeg samen met twee vriendjes op de Nederwoudseweg plotseling af naar de Krommehoekseweg. Een ambulancemotor wilde hen precies op dat moment inhalen waarna een botsing het gevolg was. De jongeman kwam ten val, de verpleegkundige op de ambulance raakte niet gewond. Wel kon hij eerste hulp verlenen tot zijn collega's arriveerden. De jongeman is ter plaatse behandeld. Hij werd opgehaald door zijn moeder en gaat zo nodig op eigen gelegenheid naar de huisartsenpost. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede