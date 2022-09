Een duiker speurt donderdagmiddag onder het wateroppervlak van het Omleidingskanaal in Veenendaal naar spullen van een overleden man die maandagochtend in het water werd gevonden. De politie wil zo ‘meer duidelijkheid krijgen over zijn overlijden'.

Dat zegt een politiewoordvoerder. Want: ,,We kunnen een misdrijf nog steeds niet uitsluiten." Het lichaam van de man werd maandagochtend gevonden in het water van het Omleidingskanaal, dat langs de Raadhuisstraat loopt. Het bleek te gaan om een 48-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man sliep vaak in het park aan het Coornhertpad en werd een aantal dagen eerder nog gezien. Vlakbij het Coornhertpad aan de Godfried Bomansstraat werd maandagavond ook al onderzoek gedaan door de politie. ,,Op dit moment is gewoon nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, dus doen we onderzoek", zegt de woordvoerder. ,,Alles staat nog open." De politie liet eerder al weten hulp van getuigen goed te kunnen gebruiken in het onderzoek.