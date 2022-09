Een man is donderdagmorgen gewond geraakt toen zijn machine om onkruid mee te verwijderen op zijn kant terecht kwam. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Het ging rond 10.00 uur mis op de Wellensiekstraat, gelegen op het industrieterrein, toen de bestuurder van de machine een stoepje raakte. Door het ongeluk lekte de machine brandstof. De brandweer was daarom ook ter plaatse. De weg is tijdelijk afgesloten wegens bergingswerkzaamheden.