Een inzittende van een auto is woensdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing op de Rondweg-Oost in Veenendaal. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek.

Diverse hulpdiensten waaronder de brandweer werden gealarmeerd. De brandweer kwam naar de aanrijding om assistentie te verlenen maar alle personen waren al uit de voertuigen. De brandweer hoefde niet in actie te komen. Één inzittende is door ambulancepersoneel nagekeken en ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Twee auto's worden door een berger meegenomen. Verkeer werd over één baan geleid waardoor in beide richtingen files ontstonden. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede