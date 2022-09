Veenendaal gaat meer vluchtelingen opvangen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Momenteel zitten er 70 vluchtelingen in het voormalige hoofdkantoor van BelCompany aan de Wageningselaan. Dat worden er 150 en ze blijven langer.

Sinds augustus zitten er 70 vluchtelingen in het gebouw aan de rand van bedrijventerrein Het Ambacht die tot 1 oktober zouden blijven. Veenendaal gaf hiermee gehoor aan de oproep van het Rijk om te zorgen voor tijdelijke opvangplekken. De crisisnoodopvang in Ter Apel heeft al tijden te kampen met te veel vluchtelingen om hen fatsoenlijk onder te kunnen brengen.

Burgemeester Gert-Jan Kats heeft dinsdagavond laten weten dat er meer vluchtelingen komen en dat ze langer blijven. "Er is een extra taakstelling voor onze veiligheidsregio", zei Kats, verwijzend naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) waar Veenendaal onder valt. "We hebben met de VRU en de pandeigenaar gesproken en besloten dat we dat gaan uitbreiden naar 150 personen. En ze blijven langer, tot januari."

In het pand van de Belcompany zitten enkele bedrijfjes die inmiddels op de hoogte zijn gebracht, zegt de burgemeester. Dat de vluchtelingen ook langer blijven, heeft ook te maken met de sanitaire faciliteiten. "Het kan nu net, maar we willen grotere en verwarmde tenten voor douchefaciliteiten aanschaffen." Dat is een investering en dan is het zinvol om die investering voor een wat langere periode te doen.

De rekening wordt betaald door het Rijk, al sluit Kats niet uit dat de gemeente ook wat bijdraagt. "We willen ook ruimhartig zijn. Zo hebben we sportschool die in de Belcompany zit, gevraagd om een programmaatje op te zetten om wat aan te bieden."

De burgemeester heeft de gemeenteraad dinsdagavond laten weten dat de opvang voorlopig niet tot problemen heeft geleid. Er is ook toezicht met dag en nacht begeleiding, cameratoezicht en een volgens de burgemeester ervaren locatiemanager.