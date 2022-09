Een automobilist heeft maandag vlak voor middernacht een ree aangereden in het buitengebied van Ede. Hij liet het dier zwaargewond achter.

Brandweerlieden die niet veel later over de Verlengde Arnhemseweg reden, ontdekten de zwaargewonde ree. Zij schakelden een faunabeheerder in. Hij was genoodzaakt het dier uit zijn lijden te verlossen.

De automobilist liet wel sporen achter. Door de aanrijding verloor het voertuig een kentekenplaat en een lamp. Doorrijden na het aanrijden van wilde dieren is strafbaar. Dankzij de kentekenplaat kan de politie de eigenaar van de auto opsporen.