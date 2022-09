In een pand aan de Roekelseweg in Wekerom is vrijdagavond zo'n 2000 kilo illegale shisha-tabak aangetroffen. Ook heeft de politie 'diverse goederen' gevonden die worden gebruikt voor de productie van waterpijptabak. Alle gevonden spullen zijn door de politie in beslaggenomen.

Door een oplettende melder en snel ingrijpen van agenten konden er vrijdagavond rond 23.00 uur vier personen worden aangehouden in Veenendaal, zo meldt de politie. De vier reden daar in een auto en kregen een stopteken. Het gaat om twee mannen (24 en 27 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 45-jarige vrouw uit Tiel en een 52-jarige man uit Tiel. De Douane en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doen onderzoek naar de vondst. De aangehouden personen zitten vooralsnog vast.