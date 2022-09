Thuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers het komende weekend weer genoeg te beleven in de Vallei. de Gelderlander zet wat tips op een rijtje.

EDE

Tijdens de openingsavond van de Uitmarkt is om 20.30 uur de liveactionfilm The Lion King te zien in het Openluchttheater. De toegang is gratis en er is plaats voor maximaal 1500 personen. Neem een kussentje mee om op te zitten.

Tijdens de Uitmarkt op zaterdag vinden er tussen 11.00 en 19.00 uur 25 liveoptredens en workshops plaats in het Openluchttheater, onder meer van koren en orkesten uit de gemeente Ede. Ook geven artiesten een preview van hun voorstelling in Cultura, zoals Lotte Velvet en Tim Akkerman. Ter afsluiting treden Rob Dekay, Joe Buck en Maya Lizz op tijdens het Singer Songwriter Festival. Zie voor het programma uitmarktede.nl.

Tien graffitiartiesten uit de Benelux zijn zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 uur aan het werk te zien op het Oude Kerkplein. Zij maken streetart die is geïnspireerd op werken langs de route van landschapskunstfestival Woest & Bijster.

In Huis Kernhem is nog dit weekend en volgend weekend tussen 12.00 en 17.00 uur de expositie van Ems Willems en Gert Bullée te bezichtigen. Willems houdt zich bezig met fotografie, schilderkunst en een combinatie van die twee. In elk werk draait het om de cyclus van het leven. Van Bullée is glaskunst te zien.

WAGENINGEN

Muziekgezelschap SweetPotato brengt zondagmiddag 4 september om 15.00 uur traditionele en populaire Chinese muziek en liederen ten gehore in de bblthk. De groep bespeelt traditionele Chinese muziekinstrumenten en de vleugel. Voorafgaand aan de muziekstukken geven de musici het publiek uitleg over de muziek en de instrumenten. De toegang is gratis en een donatie is welkom.

Op het dak van de serre van Hotel de Wereld treden zondag vanaf 16.00 uur de band Maui Malini en Nederpopduo Boter bij de Vis op. Op het 5 Mei Plein staan banken en statafels en vanuit Hotel de Wereld wordt een buitenbar verzorgd. De toegang is gratis.