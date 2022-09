De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een natuurbrand aan de Geertjesweg in Wageningen. Ter plaatse woedde brand in een stuk heide van zo'n honderd bij 50 meter.

De melding kwam kort voor 13.30 uur binnen, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Wel is het al weken zeer droog, waardoor de kans op natuurbranden flink is toegenomen. Rond 14.30 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. Brandweerlieden zijn gestart met het nablussen.