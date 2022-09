Bart Visser zag vanuit zijn kantoor van ecologisch adviesbureau De Slijpkruik op bedrijventerrein Het Laar in Wekerom dat de watergang ernaast grotendeels was droog gevallen. Hij bedacht zich niet, hees zich in een waadpak en zocht een schepnet.

Daarmee ving hij een grote karper en tientallen kleinere en zette die vervolgens uit in een nabij gelegen waterpartij, waar nog wel voldoende water staat. Visser vermoedt dat de lage waterstand in de brede sloot te maken heeft met de werkzaamheden aan de overkant van de Edeseweg. Daar stond tot voor kort de silo van veevoerbedrijf De Valk Wekerom. Die is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt met woningen. Bij de werkzaamheden wordt water weggepompt en dat heeft volgens Visser ook gevolgen voor de waterstand in de sloot aan de overkant. "Gelukkig staat er meteen hiernaast wel voldoende water en daar heb ik de karpertjes dan ook uitgezet."