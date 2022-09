Bij een eenzijdig ongeluk is donderdagmorgen een automobilist gewond geraakt in Lunteren. De man reed op de Meulunterseweg tegen een boom. De auto belandde op de zijkant.

De brandweer heeft de bestuurder uit de auto bevrijd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder kwam vanaf Lunteren en kwam door onbekende oorzaak in de berm terecht. De Meulunterseweg was na het ongeval afgesloten. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en of de man had gedronken.