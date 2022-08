Het ronkende geluid van een kettingzaag galmt over de Kierkamperweg in Bennekom. Medewerkers van de Nationale Bomenbank zijn al weken bezig met het uit bomen zagen van dood hout.

Rond half twee 's middags wordt nabij de rotonde een eik onder handen genomen. Met een hoogwerker die tot ruim 22 meter reikt, heeft een van de mannen zich in de bovenste regionen van de boom gemanoeuvreerd. Een forse tak wordt eruit gezaagd en klapt even later in het struikgewas op de grond.

"We verrichten regulier onderhoud", zegt voorman Gijsbert (achternaam bekend bij de redactie). "Maar er zit relatief veel dood hout in de bomen. Of het door de warmte komt? Dat valt niet met zekerheid te zeggen. Maar dit extreem droge weer doet geen goed aan de conditie van bomen. Ze hebben het zwaarder."

Eens in de drie jaar komt elke gemeenteboom aan de beurt, zegt de Zuid-Hollander. "Ede is een van de groenste gemeenten van Nederland. Elke boom staat in ons systeem. Ze worden gesnoeid en tegelijk gecontroleerd op ziektes. Bomen dijen van nature uit, we halen aan de binnenkant dode takken weg. Hieronder rijden veel fietsers en er is een bushalte. Vallend hout kan anders veel schade aanrichten."



Rond deze tijd van de dag is het rustig op de N782, de provinciale weg richting Renkum. "We werken langs deze straat met een takvrije stamhoogte van ruim 4 meter. Grofweg houden we de hoogte van lantaarnpalen aan. Dan kunnen vrachtwagens probleemloos onder deze bomen door."

De meeste eikensoorten en platanen zijn goed bestand tegen hitte. Beuken en berken hebben het zwaarder. "Die hebben moeite met wisselende waterstanden. Op de Veluwe zijn bomen veel meer afhankelijk van regenwater dan in de lager gelegen Betuwe. Hier staat het grondwaterpeil lager. Ook houdt zandgrond minder gemakkelijk vocht vast dan Betuwse klei."

De mannen van de Nationale Bomenbank rooiden langs de Commandeursweg onlangs verschillende iepen. "Daar zat de iepenziekte in, later zijn er door een gespecialiseerd rooibedrijf meer bomen weggehaald. Overal waar een boom verdwijnt, wordt iets nieuws geplant. Bomen fungeren als airco. Op de Commandeursweg wordt meer diversiteit ingebracht, in plaats van alleen iepen zullen meerdere soorten worden teruggeplaatst."