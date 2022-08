Een bestuurder is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Ede. Mogelijk verloor de man de macht over het stuur waarna de auto tegen een boom knalde.

Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Ook een medisch personeel van een traumaheli is aanwezig. De helikopter is geland in een weiland. Het ongeluk gebeurde dinsdagmorgen rond 10.20 uur op de Wekeromseweg in Ede. De weg is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede