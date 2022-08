Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk in Ederveen. De vrouw is met verwondingen aan haar gezicht en pols in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond plaats op de Luntersekade rond 8.20 uur. Een meisje op een scooter reed de vrouw van achter aan. Vermoedelijk heeft de scooterrijdster de vrouw niet gezien omdat ze werd verblind door de laaghangende zon. Het meisje op de scooter is behandeld door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter die was opgeroepen is vrij snel afgemeld. Door het ongeval is de Luntersekade afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.