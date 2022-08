Een kind is maandagmiddag in Ede gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur op de Stadspoort in Ede. De fiets van het kind raakte zwaar beschadigd.



Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede