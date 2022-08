Bij een incident bij een woning in Veenendaal is vanmiddag een persoon ernstig gewond geraakt.Volgens buurtbewoners was het slachtoffer van een trap gevallen.

Hulpdiensten rukten rond 16.10 uur massaal uit voor het incident, waarbij bij een huis een persoon zwaargewond raakte.



De hulpdiensten hebben het slachtoffer verplaatst naar de straat, melden getuigen. Een traumahelikopter met aan boord een arts is geland voor assistentie aan het ambulancepersoneel.



Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd onder begeleiding van de trauma arts. De heli inzet trok enorm veel bekijks van omwonenden.