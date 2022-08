Een auto is zaterdagochtend in de sloot beland na een aanrijding op de Laarweg in Harskamp. De passagiers zijn zelfstandig uit de auto gekropen.

De botsing vond rond 11.45 uur plaats. Door de harde klap kwam een van de auto's op zijn zijkant in de sloot terecht. De twee vrouwen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Hun verwondingen vielen mee. Ook de inzittenden van het andere voertuig, een man en zijn hond, zijn er zonder zwaar letsel vanaf gekomen. Door het ongeval is de kruising met de Westenengerdijk tijdelijk afgesloten. De grijze auto wordt afgesleept. Vermoedelijk speelt een voorrangsfout een rol in het ongeluk. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede