Een achtervolging die begon bij Lunteren en eindigde in Baarn heeft geleid tot de aanhouding van een veertigjarige Edenaar. De man werd al gezocht en bleek bij aanhouding onder invloed van drugs en te rijden met een ongeldig rijbewijs.

Agenten kregen de wagen vrijdagavond in het oog op de A30 bij Lunteren en gaven de bestuurder een zogenoemd stopteken, schrijft de politie van Ede op Instagram. Die bleef echter niet staan, maar ging er met hoge snelheid vandoor.

De daaropvolgende achtervolging voerde over de A30 en de A1 en eindigde uiteindelijk in Baarn, waar de wagen op de kruising van de Bosstraat en de Eemstraat werd klemgereden. In de tussentijd was de auto beschadigd geraakt. Bij aanhouding bleek de bestuurder geen geldig rijbewijs te hebben en onder invloed van drugs achter het stuur te zijn gekropen.

De Edenaar is naar het cellencomplex in Arnhem gebracht. De kruising waar de achtervolging tot een einde kwam, is nog een tijdje afgezet geweest: de beschadigde auto lekte olie en dat moest worden opgeruimd.