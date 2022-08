Op de Barneveldsestraat (de N802) in Scherpenzeel is vrijdagmiddag rond 13:45 uur een ongeluk gebeurd. Een vrouw raakte met haar auto van de weg en kwam in een weiland terecht.

Ze knalde daar hard op een hekwerk, dat door de klap uit de grond werd gereden. De auto is daarbij flink beschadigd. De vrouw raakte niet ernstig gewond: ze hoefde niet met de ambulance mee en gaat zo nodig zelf naar de huisartsenpost. De rijbaan is deels afgesloten en verkeer kan langzaam passeren. De beschadigde auto wordt afgesleept door een bergingsbedrijf.