Op de Leeuweriksweide in Wageningen heeft de brandweer vanmorgen een kat gered die onder de zonnenpanelen op het dak van een woning was gekropen. De kat was via een slaapkamerraam de woning ontglipt en belandde zo op het dak van de woning.

De brandweer kwam in eerste instantie ter plaatse met de tankautospuit. Waarna toch gekozen werd om de hoogwerker te laten komen. Door de aanwezigheid van de brandweermensen met de hoogwerker kwam de kat onder het zonnenpaneel vandaan en vervolgde zijn weg via de dakgoot naar de andere kant van het blok huizen. Uiteindelijk sprong de kat van het dak waardoor hij in een tuin belandde. Na een zoekactie zat de kat ineens weer op het zonnescherm van een hoekwoning. Uiteindelijk kon de eigenaresse de kat weer veilig in de armen sluiten.