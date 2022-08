Opnieuw wordt de kazerne van Harskamp gebruikt als opvang voor vluchtelingen omdat er elders in Nederland geen plek meer is. Naast de honderden Oekraïense vluchtelingen wordt er vanaf donderdag een groep van een kleine honderd Afghaanse vluchtelingen opgevangen.

Dat gebeurt in andere gebouwen van Defensie op het terrein. Door de nijpende problemen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de overheid naarstig op zoek naar accommodaties om asielzoekers op te vangen.

Door de burgemeester van Groningen werd al grootschalige opvang op kazerneterreinen in onder meer Ede gesuggereerd. Burgemeester René Verhulst verzette zich tegen dat plan, maar nu komt er toch een extra groep vluchtelingen naar het dorp.

Het gaat om bijna honderd Afghanen die recent in Nederland zijn aangekomen. Vanwege de grote chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen ze daar voorlopig niet terecht en ook op andere COA-locaties is geen plek..

Groep is al op de kazerne aangekomen

De groep is donderdag al in Harskamp gearriveerd, zo schrijft Verhulst in een brief aan Harskamps Belang die al is verspreid onder dorpsgenoten. Volgens de huidige plannen blijven de Afghanen twee weken op de kazerne om daarna elders te worden gehuisvest.

Omdat het terrein van Defensie is, kan de Edese burgemeester zelf geen besluit nemen over de opvang. Defensie zorgt ook voor verzorging van de vluchtelingen uit het land dat onder controle staat van de taliban.

Golven asielzoekers

Harskamp is in het afgelopen jaar meerdere keren gebruikt voor de opvang van plotselinge golven asielzoekers en het COA heeft zelfs nog vaker een verzoek neergelegd bij de gemeente Ede.

Vorig jaar augustus kwamen eerst honderden Afghanen naar het Veluwse dorp. Dit voorjaar werden in de barakken voor militairen gevluchte Oekraïners gehuisvest. Deze opvang is nog altijd in gebruik en recent met een paar maanden verlengd.

De burgemeester laat aan de dorpsbewoners weten dat de Afghanen de komende twee weken in principe binnen de hekken van de kazerne blijven.