De Dr. Willem Dreeslaan in Bennekom en de Mansholtlaan in Wageningen (N781) gaan op de schop. Tussen maandag 12 september en donderdag 29 september moeten automobilisten en motorrijders rekening houden met verkeershinder in de avond en nacht.

Tussen 19.00 en 6.00 uur is er dan per rijrichting slechts één rijbaan beschikbaar. De afsluitingen zijn nodig omdat wegbeheerder provincie Gelderland nieuw asfalt gaat aanleggen tussen de op- en afritten van de A12 bij Bennekom en de rotonde bij de Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg bij Wageningen. Overdag zijn alle rijbanen gewoon open. In eerste instantie krijgen de twee wegen in zuidelijke richting (A12-Droevendaal) nieuw asfalt. Als dat gereed is, pakt de provincie dit tracé in noordelijke richting aan. Kruispunten afgesloten Tijdens de avondlijke en nachtelijke wegwerkzaamheden zijn twee kuispunten afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers en fietsers. Het gaat om de kruispunten Mansholtlaan/Van Balverenweg/Langesteeg en Mansholtlaan/Lierkamperweg/Kielekampsteeg. Het verkeer wordt dan omgeleid. Hiervoor worden borden geplaatst. Fietsers kunnen tijdens deze afsluitingen niet oversteken bij de kruispunten. Dat kan wel bij het fietserstunneltje onder de Dreeslaan in Bennekom of de rotonde bij Droevendaal. Omleiding bussen Tijdens de werkzaamheden stoppen er geen bussen bij de bushaltes Halderbrink langs de Dreeslaan. De bushaltes Droevendaalsesteeg verhuizen naar de zuidkant van de rotonde bij Droevendaal.