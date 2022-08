De politie heeft vorige week een flinke hoeveelheid softdrugs aangetroffen in Veenendaal. Er zijn drie verdachten aangehouden, waarvan er eentje weer op vrije voeten is.

Agenten kwamen de hennepkwekerij op het spoor nadat ze twee verdachte auto's zagen rijden op de A50. Deze voertuigen zijn later gecontroleerd op de Patrimoniumlaan, net nadat de inzittenden een bedrijfspand hadden verlaten. De politie trof bij deze controle diverse goederen aan die verband houden met een hennepkwekerij en houdt twee verdachten aan: een 36-jarige inwoner van Twello en een 65-jarige Arnhemmer.

70 kg hennep en hash

Direct daarna controleert de politie het bedrijfspand, dat midden tussen de woningen staat. Hier treffen ze flink wat hennep en hasj aan, in totaal ongeveer 70 kilo. In het pand staat ook een weegschaal en een vacumeermachine. Bovendien is de ruimte voorzien van luchtafzuiging.

Ze stuitten ook op een derde verdachte: een 55-jarige inwoner van Veenendaal.

Twee verdachten zitten nog vast

Maandag moesten de verdachten voor de rechter-commissaris verschijnen. De Arnhemmer is inmiddels weer vrij, de andere twee personen blijven vastzitten.

Het onderzoek loopt nog.