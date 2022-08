De politie Veenendaal wilde een compliment uitdelen voor zijn mooie schakelbrommer en hem er tegelijkertijd op wijzen dat zijn verlichting niet aanstond. 'Thomas' zat daar echter niet op te wachten. Hij ging er gauw vandoor en verloor in alle haast zijn lunchbox.

Rond 06:00 zagen agenten een jongen van ongeveer zestien jaar rijden op de Groeneveldselaan in Veenendaal. Ze wilden hem aanhouden omdat hij zijn lichten niet aan had gezet. De jongen besloot wat extra gas te geven, maar liet de politie niet met lege handen achter. "Tijdens je rit doneerde je je lunchbox inclusief lunch aan ons. Er zitten lekkere bammetjes in hoor, maar voor vandaag zijn wij al voorzien", schrijft de politie op Instagram.

De agenten hopen de jongen, die mogelijk luistert naar de naam Thomas, zo snel mogelijk weer te herenigen met zijn lunchbox plus inhoud en hem tegelijk te bedanken voor zijn gulle donatie. "Herken jij jezelf in onderstaand signalement? Of zijn er misschien lezers van dit bericht die de lunchbox met naam herkennen? Laat het vooral even weten. Dan bewaren we de lunch goed", luidt de oproep.