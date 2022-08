Een 26-jarige automobilist moest maandagavond zijn auto inleveren na een snelheidsovertreding in Veenendaal. Bij controle bleek dat hij rondreed zonder geldig rijbewijs én dat hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen.

De bestuurder werd gesnapt bij een snelheidscontrole binnen de bebouwde kom, waar hij de maximumsnelheid met ruim 40 kilometer overschreed.



De agenten stelden vast dat de 26-jarige de voorbije maanden al meerdere keren bekeurd was voor het rijden zonder rijbewijs. Daarop werd de auto in beslag genomen, meldt de politie Veenendaal. Een analyse van de bloedtest moet uitwijzen of hij inderdaad onder invloed van drugs was.