Het Waterschap heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan Hortensiastraat in Ederveen. De gemeente Ede laat waarschuwingsborden plaatsen en zet de fontein uit.

Inwoners wordt gevraagd om contact met het water te vermijden en hun honden niet in het water te laten zwemmen of er van te drinken.

De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Het is niet mogelijk om het water te verversen omdat het een stilstaande waterpartij is.



Via fonteinen kan blauwalg zich verspreiden via de lucht. Wanneer iemand dit inademt zijn er mogelijk risico's op schade aan de longen. "Daarom zetten we de fontein uit", aldus de gemeente.

Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden.



In de gemeente Ede is twee weken geleden ook al blauwalg aangetroffen in de Proosdijvijver in de stad. Bij andere vijvers in de stad staan weer waarschuwingsborden omdat daar sprake is van botulisme.