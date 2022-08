De Hoofdstraat in Veenendaal gaat de komende maanden op de schop. De natuurstenen in de bestrating is toe aan een opknapbeurt. Veel stenen liggen los of er zijn voegen tussen de stenen gesneuveld.

In het centrum van Veenendaal ligt over de Hoofdstraat een 'loper' van natuursteen voor het winkelend publiek. Autoverkeer is verboden op de straat, met uitzondering van vrachtverkeer dat er komt laden en lossen en wagens van de marktkooplieden die er twee dagen in de week op de Markt staan.

Dat bestemmingsverkeer zal de komende maanden moeten draaien en keren vanwege de herstelwerkzaamheden. Maandag is het werk aan de bestrating begonnen aan de kant van het theater Lampegiet en dat gaat tot halverwege november duren.

Aannemer Van Verseveld Infra gaat het natuursteen herstellen. Dit gebeurt in fases. Tijdens de werkzaamheden is er géén doorgaand rijverkeer mogelijk over de Hoofdstraat. Voor fietsers en voetgangers blijft de weg wel bereikbaar.

Tot 16 september kan de Hoofdstraat aan de kant van de Kerkewijk niet gebruikt worden door vrachtverkeer. Die kunnen nog wel de markt oprijden vanaf de kant van het Scheepjeshofplein. Het laden en lossen in de Hoofdstraat tot de markt is alléén mogelijk voor voertuigen tot een totale lengte van 10 meter. Vrachtwagens langer dan 10 meter kunnen sowieso de hele periode niet de Hoofdstraat in.

Marktkooplieden moeten tot 16 september via het Scheepjeshofplein naar hun vaste stek.