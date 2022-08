Het meisje dat zaterdagavond gewond raakte bij een ongeval tijdens de Heideoptocht in Ede heeft daarbij een verschoven wervel opgelopen. Ze is zondag weer thuis gekomen na een nachtje in het ziekenhuis te hebben doorgebracht.

Ze is niet onder een tractor gekomen, zoals eerder gemeld, maar viel rond half negen op de Detmarlaan van één van de praalwagen en kwam daarna terecht onder de kar.

"Ze is in het ziekenhuis onderzocht", vertelt woordvoerder Maria Harmsen van de Heideweek, die zondagochtend contact had met de moeder van het meisje. "Voor de zekerheid is zij ingegipst, maar gelukkig lijkt de schade naar omstandigheden mee te vallen."

"We zijn opgelucht na de zware domper van zaterdag, dat kan ik gerust zeggen. Zoiets wil je niet meemaken. Niet als organisatie, direct betrokkenen en toeschouwers langs de kant. Het was enorm schrikken."

De Heideweek wordt vandaag voortgezet. "De zondag is traditioneel een rustige dag. Met de oecumenische viering in het Openlucht Theater en daar na op dezelfde plek het concert Lazy Sunday met muziek uit de jaren veertig en vijftig.

Harmsen: "Maandag starten we weer echt op, we kunnen gelukkig door. Met een veel zwaarder ongeval was dat lastiger geweest. In de loop van de week zoeken we weer contact met de familie en kijken we of we nog iets leuks voor haar kunnen doen. Eerst moet zij bijkomen van deze grote schrik."

De Edese burgemeester René Verhulst en voorzitter Gilbert Meurs van de Heideweek waren zaterdag snel bij de plek van het ongeval op de Detmarlaan, niet ver van waar het defilé van de Heide-optocht werd afgenomen. Zij spraken daar met mensen die getuige waren van het ongeval.

"De impact was uiteraard groot, veel mensen zijn enorm geschrokken", reageerde een woordvoerder zondag namens de burgemeester. "Zij konden hun verhaal kwijt. Een triest voorval, maar het had nog veel ernstiger gevolgen kunnen hebben. We hopen dat het gewond geraakte meisje snel herstelt."