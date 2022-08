Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk in Harskamp, even ten noorden van Ede. De auto reed richting Wekerom, raakte rond 22.10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een sloot terecht.

Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding, ook een traumahelikopter landde in een nabijgelegen weiland. De bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De Edeseweg is na het ongeval afgesloten, de politie onderzoekt de toedracht.

