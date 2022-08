Ede kleurt de komende dagen paarser dan anders. Niet vanwege de heideplanten die door de aanhoudende droogte vaak alweer uitgebloeid zijn. Wel omdat vandaag met de Openingsavond op het Kuiperplein vanavond de 85ste editie van de Heideweek losbarst.

Twee jaar lang was door de coronapandemie feestgedruis op het plein in het centrum van Ede onmogelijk. Die locatie kreeg recent een flinke opknapbeurt. Meer groen, er is asfalt verwijderd en alles is klaar om duizenden toeschouwers de komende week te ontvangen tijdens allerlei muziekoptredens.

Zanger Flemming, vorig jaar doorgebroken met zijn single Amsterdam, is op de Openingsavond van de partij. Deze wordt afgesloten met een optreden van de Edwin Evers Band, een groep muzikanten rond de oud radio-deejay. De Heideweek wordt om 20.00 uur ook officieel geopend op het Kuiperplein.

De Heide-optocht met thema Let's Celebrate Heideweek is het meest in het oog springende evenement van de zaterdag. De tocht begint om 18.00 uur en gaat door het centrum van Ede.



De Arnhemseweg vormt het vertrek- en eindpunt. De route gaat onder meer over de Molenstraat, Veenderweg en Telefoonweg. Rond 21.00 uur is de optocht voorbij. Dan zijn ook de prijswinnaar bekend.