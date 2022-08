Op de Edeseweg in Lunteren belandde in de nacht van donderdag op vrijdag een auto op zijn kop na een eenzijdig ongeval.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat de melding rond 1.40 uur binnenkwam. Een automobilist bleek een boom te hebben geraakt in de bebouwde kom. De auto is daarna ondersteboven terechtgekomen.

Omstanders hielpen de bestuurder uit zijn voertuig. Er is niemand gewond geraakt.



Een controle van de politie wees uit dat de bestuurder te veel gedronken had. Op het politiebureau is een ademanalyse afgenomen. Zijn flink beschadigde wagen is door een bergingsbedrijf meegenomen.