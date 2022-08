Bij een eendenbedrijf in Lunteren is donderdagmiddag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Dit wil zeggen dat de vogels ernstig ziek worden of overlijden door het virus.

De vogelgriep houdt flink huis in Lunteren. Zo werd afgelopen zondag bekend dat de ziekte bij een kippenboer was geconstateerd. Bij het bedrijf van Johan van Kessel (53) betekende dat het einde voor zijn 70.000 legkippen. Ook de kippen bij nog zes andere firma's, in totaal zo'n 240.000 dieren, werden uit voorzorg afgemaakt. Dat omdat deze binnen een straal van 1 kilometer van het getroffen bedrijf in Lunteren vallen. Ook nu moet er een ander bedrijf worden geruimd omdat de vestiging zich binnen een straal van 1 kilometer van het eendenbedrijf bevindt.

Er geldt meteen een vervoersverbod voor 256 pluimveebedrijven binnen een zone van 10 kilometer van de besmetting. Van een ophokplicht was sowieso nog sprake in de regio naar aanleiding van eerdere uitbraken.