Een automobilist is donderdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing tussen twee auto's in Ede. Het slachtoffer is voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur aan de Verlengde Arnhemseweg. Een zwarte auto botste hier tegen zijn grijze voorganger. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De andere automobilist heeft zover bekend geen ernstige verwondingen opgelopen.