Een vrouw op een fiets is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Rietveldlaan met het Laantje van Jetses in Wageningen.

De vrouw fietste vanuit het Laantje van Jetses de Rietveldlaan op. Mogelijk zag de automobilist haar over het hoofd.



Het slachtoffer is met onbekend letsel in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.