De asielzoekersopvang op de Kop van Deelen opent in oktober. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In totaal is er op Deelen plek voor tweehonderd asielzoekers. "Wel zijn op het terrein de eerste arbeidsmigranten aangekomen", aldus de woordvoerder. Voor hen zijn er 341 plaatsen beschikbaar.

De opvang op Deelen (gemeente Ede) was inzet van een meningsverschil tussen de veiligheidsregio Groningen en het Edese gemeentebestuur. Groningen achtte de locatie van Defensie in Harskamp zeer geschikt op het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel te ontlasten. Burgemeester van Ede René Verhulst was het daar absoluut niet mee eens. Hij vond dat Ede al goed haar best deed bij de opvang van vluchtelingen, zoals Afghanen en Oekraïners in Harskamp. Hij voegde daar aan toe dat Ede ook de Kop van Deelen beschikbaar heeft en dat het COA daar maar eens vaart mee moest maken. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede