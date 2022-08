In de Gelderse Vallei worden vandaag nog twee bedrijven geruimd vanwege volgelgriep. Dat gebeurt onder andere in Lunteren bij een bedrijf met 5.000 kippen. Daar wordt hoofdzakelijk ander vee gehouden maar er bleek ook pluimvee aanwezig.

In Voorthuizen wordt een leghennenbedrijf met 30.000 kippen preventief geruimd. De ruiming wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De ruimingen zijn het gevolg van de vogelgriep die eerder in Lunteren werd aangetroffen. Afgelopen zondag werd bekend dat bij een kippenboer in Lunteren vogelgriep was geconstateerd. Bij het bedrijf van Johan van Kessel (53) betekende dat het einde voor zijn 70.000 legkippen. Ook de kippen bij nog zes andere firma's, in totaal zo'n 240.000 dieren, worden uit voorzorg afgemaakt. Dat omdat deze binnen een straal van 1 kilometer van het getroffen bedrijf in Lunteren vallen.

Daarnaast gold meteen een vervoersverbod voor 235 pluimveebedrijven binnen een zone van 10 kilometer van de besmetting. Van een ophokplicht was sowieso nog sprake in de regio naar aanleiding van eerdere uitbraken.

De NVWA heeft naar aanleiding van de laatste melding een onderzoek gedaan naar risicovolle contacten tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Daarbij zijn de twee locaties in Lunteren en Voorthuizen aan het licht gekomen.

In de 1-kilometerzone van deze besmetting liggen 8 pluimveebedrijven, inclusief het besmette bedrijf in Lunteren.