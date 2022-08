Ongeveer 100 vierkante meter natuur is maandagmorgen afgebrand in Ede. Dit gebeurde langs de Wekeromseweg, ter hoogte van de Immenweg.

Vanwege de droogte schaalde de brandweer gelijk op en rukte uit met meerdere 4x4 blusvoertuigen.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak rond 6.45 uur in de ochtend. De brand was snel onder controle. De brandweer had daar zo'n 20 minuten voor nodig.