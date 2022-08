Een boom aan de Haspelstraat in Zevenaar hield het vrijdagavond laat niet meer door de hitte en kon niet al zijn takken meer dragen. Een grote tak brak af. In Bennekom idem dito, op zaterdagmorgen. De brandweer moest in actie komen om de takken af te zagen en op te ruimen. Het is een fenomeen dat summerdrop heet, en tijdens hete dagen vaker voorkomt.

Buurtbewoners in Zevenaar hoorden rond 23.50 uur een hard, raar geluid. De grote tak bleek nog vast te hangen in de boom. Een hoogwerker van de brandweer moest eraan te pas komen om de boel weer veilig te maken. Aan de Brinkerweg in Bennekom kon de brandweer er zo vanaf de grond bij. En vorige week werd een soortgelijk geval gemeld in Dinxperlo. Dat takken het begeven komt door het fenomeen 'summerdrop'. Bomen hebben krijgen door de hitte en het gebrek aan regenval te weinig vocht, waardoor takken het begeven. "Bomen hebben bijzonder zwaar te lijden onder de droogte", legde boswachter Michiel Schaap van Natuurmonumenten eerder al uit.