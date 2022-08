Een 59-jarige man uit Rhenen is dinsdag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een rijontzegging van een jaar. De Rhenenaar heeft in Ederveen met zijn trekker een verkeersongeluk veroorzaakt waarbij een 42-jarige scooterrijder uit Ede is overleden.

De man heeft de bestuurder van de snorfiets geen voorrang verleend, als gevolg waarvan een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer is ten gevolge van het ongeval overleden.



Verdachte was ter plaatse bekend en wist dat hij met een groot en zwaar voertuig een onoverzichtelijke kruising naderde. Toch is hij zonder te stoppen en terwijl zijn zicht belemmerd werd de kruising opgereden met alle gevolgen van dien.



De verdachte is niet naar de zitting gekomen. Dat is voor de familie van het slachtoffer heel moeilijk. De weduwe, de moeder en de zus van het slachtoffer hebben op indrukwekkende wijze verklaard hoe zij tot op de dag van vandaag hun man, zoon en broer missen.



De straf was precies zoals het OM had geëist. De advocaat van de verdachte had gevraagd om een schuldigverklaring zonder straf.