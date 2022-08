In een eengezinswoning aan de Spinozastate in Ede is maandagavond rond 19.10 uur brand ontstaan in de keuken. Daarbij is een bewoner gewond geraakt. Deze liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

In de keuken van de woning was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De brandweer heeft een fornuis naar buiten gebracht, de plek waar de brand ontstond. De woning is door de brandweer geventileerd waarna deze waarschijnlijk weer betreden kon worden. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.