Een appartement in een flat aan de Thorbeckestraat in Wageningen is maandagmiddag onbewoonbaar geraakt door een brand.

De brand werd rond 15.30 uur ontdekt in de slaapkamer van de woning op de derde verdieping. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De woning is onbewoonbaar verklaard.



De brandweer heeft de omliggende woningen gecontroleerd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.