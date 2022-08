De overleden persoon die de politie in een gezonken plezierboot in de rivier de Lek heeft gevonden is het stoffelijk overschot van de 35-jarige Veenendaalse vrouw die al sinds zaterdag gezocht werd. Zij en haar gezin werden gisteren met hun boot overvaren door een binnenvaartschip.

De overledene werd gevonden in de gezonken boot, nadat die zaterdagmiddag op de kant was gehaald. De politie heeft haar identiteit rond middernacht kunnen bevestigen.

Vier opvarenden wisten de kant te bereiken na het ongeluk. Zij werden opgevangen door een vissersbootje. De eigenaar daarvan alarmeerde de hulpdiensten. De partner van de vrouw raakte gewond en moest met snijwonden in het ziekenhuis worden behandeld. Onder de slachtoffers waren ook kinderen. Zij raakten niet gewond.

Er werd direct groot alarm geslagen en het scheepvaartverkeer op de rivier werd direct stilgelegd. De exacte locatie van het pleziervaartuig kon volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) snel worden vastgesteld. Duikers konden het vaartuig bereiken, maar de doorgang tussen twee ruimtes op de boot was geblokkeerd. Om zichzelf niet in gevaar te brengen moesten de duikers hun zoekactie naar de vrouw staken. Ook werden helikopters ingezet die met warmtecamera's het wateroppervlak afspeurden op zoek naar de vrouw.

Naarmate de avond vorderde werd de kans dat de Veenendaalse nog in leven was steeds kleiner. Rond 22.30 uur werd de zoekactie daarom gestaakt. Het was inmiddels wel gelukt om de boot van het gezin naar de kant te krijgen, maar desondanks werd het lichaam van de vrouw daarin niet aangetroffen.

Zaterdagochtend werd de zoekactie naar de vrouw uit Veenendaal hervat. Rijkswaterstaat zette daarbij een drone in om het wateroppervlak van bovenaf te onderzoeken. De boot is inmiddels met een hijskraan de Lek uit getakeld. Aan de zijkant is een flinke beschadiging te zien die het gevolg is van de aanvaring.

Volgens de politiewoordvoerder wordt vooralsnog in de directe omgeving van de plek waar het ongeval gebeurde, gezocht. Ze zegt niet te weten hoe lang dat onderzoek duurt en of het lichaam van de het slachtoffer binnen afzienbare tijd wordt gevonden. De coördinatie valt straks in handen van de Landelijke Eenheid van de politie. Die heeft volgens de woordvoerder meer expertise op dit gebied.

De zoekactie van zaterdag zorgde voor minder bekijks dan vrijdagavond, toen aan de Lekdijk in Ameide verschillende plukjes mensen stonden te kijken naar de reddingspoging. Zaterdagmiddag was alleen nog een kraan van Rijkswaterstaat te zien, die het wrak eerder die dag omhoog hees.

Burgemeester Sjors Frölich van Vijfheerenlanden, waartoe Ameide behoort, heeft inmiddels met opvarenden en hun familieleden gesproken. "Ze leven nu in grote onzekerheid en verkeren in een verschrikkelijke periode. Ze willen heel graag duidelijkheid." Vrijdagavond Twitterde hij al: "Gelukkig meerdere personen gered. Maar ik leef mee met familie en vrienden. Wat een verdriet. Morgen hopelijk in elk geval een einde aan de onzekerheid."