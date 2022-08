Er wordt al jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er niets van te zien, een horecagelegenheid in natuurgebied Kwintelooijen in Rhenen. Maar er is goed nieuws voor de natuurliefhebbers die ook wel eens een drankje of hapje willen pakken na een lange wandeling. Komend voorjaar is dat mogelijk.

Een woordvoerder van de gemeente Rhenen meldt dat de bouw van de voorziening is gepland voor eind 2022 of begin 2023. "De opening van de voorziening is gericht op de start van het toeristische seizoen 2023. Dit is traditioneel gezien om en nabij begin april", aldus de woordvoerder. Al in oktober 2019 riepen Rhenen en buurgemeente Veenendaal (Kwintelooijen is ook erg populair bij Veenendalers en ligt er op een steenworp afstand van) ondernemers op om een plan in te dienen. Ruim twee jaar geleden maakten de twee gemeenten bekend dat het ontwerp van de ondernemers Albert Elsenaar en Harold van der Scheur - BijQuinty - heeft gewonnen. Er waren acht plannen ingediend. BijQuinty wordt een multifunctioneel horeca- en recreatiegebouw met de focus op het jonge gezin en de recreant. Het gebouw wordt zo ingericht dat ook anderen er activiteiten kunnen houden.