Een man is donderdagavond met de schrik vrijgekomen toen de bliksem insloeg in de boom naast het bankje waar hij zat aan de Berkenlaan in Ede.

Rond 23.15 uur sloeg de bliksem in. Een aardpen naast het bankje heeft vlam gevat. In de straat zijn bij meerdere huizen de aardlekschakelaars eruit gesprongen. De schors van de getroffen boom lag overal over de weg.



De brandweer heeft de boom gecontroleerd op verdere beschadigingen.