Twee auto's zijn op de kruising van het Dassenbos en de Dennenlaan in Wageningen tegen elkaar gebotst. Een van de auto's was een voertuig van Google Street View. Die maakt opnames van straten over de hele wereld.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. Beide auto's zijn beschadigd geraakt. Eén bestuurder is gewond geraakt en nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.