De brandweer heeft woensdagochtend de Langschoterweg in Bennekom afgesloten. Er hingen grote takken los in de bomen, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. Mensen die een verkoelende duik willen nemen in zwembad De Vrije Slag moesten even geduld hebben.

De brandweer zaagde met behulp van een hoogwerker de loshangende takken uit de bomen. Het wegdek lag bezaaid met de takken.



De Langschoterweg is de enige weg richting in het zwembad De Vrije Slag. Bezoekers en leveranciers van het zwembad moesten geduld hebben tot 12.00 uur, toen de weg weer werd vrijgegeven.