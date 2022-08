Op de kruising van de Keijenbergseweg met de Regentesselaan in Wageningen is dinsdag aan het eind van de middag een fietser zwaargewond geraakt nadat zij werd aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde even na 17.00 uur waarop de hulpdiensten groots uitrukten. Daarbij werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is onder begeleiding van een arts naar het ziekenhuis gebracht. De Regentesselaan is tot in ieder geval 19.15 uur afgesloten vanwege onderzoek dat door de verkeersongevallendienst van de politie ter plaatste wordt uitgevoerd.

Het is vooralsnog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.