Een auto die was weggesleept door een bergingsbedrijf is maandagochtend in brand gevlogen aan de Bonnetstraat in Ede.

De brandweer heeft het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De auto is voor hij in brand vloog door een bergingsbedrijf gestald.



De auto zal wederom door een bergingsbedrijf worden afgesleept.