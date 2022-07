Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft ruim 20.000 euro verdeeld voor bijzondere culturele activiteiten in Ede en Wageningen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het tweede kwartaal van 2022 totaal euro190.992 bijgedragen aan 75 projecten in de provincie Gelderland op het gebied van cultuur en natuur.

Het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG) ontvangt een bijdrage van 3.500 euro voor de serie High Tea Concerten in 2022 en 2023. Onder het genot van een high tea kan het publiek genieten van operamuziek in de vorm van muziektheater.

Tijdens de voorstellingen van GOOG bevinden de zangers zich tussen de bezoekers, waarmee de concerten een informele sfeer krijgen. De bediening tijdens het concert wordt verzorgd door medewerkers van Brownies & downieS, die tevens een kleine rol krijgen in de voorstelling.



De concerten zijn vanaf november 2022 in theaters in Midden- en Oost-Nederland te beleven. Ede is er daar een van.

Stichting Geelprodukt krijgt 1.500 euro voor de documentaire Eeuwige Bossen. Die gaat over het behoud en beheer van onze wilde, inheemse bossen (waaronder die in Ede en omgeving). Ecoloog en cultuurhistoricus Bert Maes is de hoofdpersoon van de film en de kijker wordt meegenomen in zijn ideeën over het behoud en beheer.

Dat die ideeën regelmatig botsen met die van andere ecologen, beleidsmakers en uitvoerders komt in de documentaire aan bod. 'Eeuwige Bossen' is een pleidooi voor zorgvuldig beheer en behoud van onze topbossen.

Vier projecten in Wageningen mochten samen 8.500 euro van het cultuurfonds op hun bankrekening ontvangen.