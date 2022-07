Het bestuur van de afdeling Gelderse Vallei van boerenorganisatie LTO Nederland dreigt op te stappen als landelijk voorzitter Sjaak van der Tak in het stikstofgesprek met het kabinet volgende week niet onverkort vasthoudt aan vijf harde eisen.

De afdeling is met 800 leden een van de grootste van Nederland. Ze bestrijkt onder andere de gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal. In de Vallei-regio vrezen veel boeren hun bedrijf te moeten beëindigen of hun veestapel te moeten inkrimpen om de uitstoot van stikstof te beperken en kwetsbare natuur te beschermen.

LTO Nederland wilde eerst niet ingaan op de uitnodiging van bemiddelaar Johan Remkes om over de plannen te spreken. Later stemde voorzitter Van der Tak toch in met overleg, nadat premier Rutte hem persoonlijk had verzekerd dat er geen taboes zijn.

Het bestuur van LTO Gelderse Vallei zegt in een verklaring 'met verbazing' van de ommezwaai te hebben vernomen. 'Na een nachtje geslapen te hebben' noemt het bestuur vijf punten waarop Van der Tak niet mag toegeven.

LTO Gelderse Vallei wil dat naast Remkes een tweede bemiddelaar wordt aangesteld, die afkomstig is uit de agrarische sector. Verder moeten de zogeheten 'kritische depositiewaarden' van tafel, de normen die nu de schadelijkheid van stikstofneerslag bepalen.

Ook de doelstelling dat in 2030 de ammoniakuitstoot is gehalveerd, dient te worden geschrapt, eist de LTO-afdeling. Bovendien wil ze geen onteigening van boerenbedrijven. Zogeheten PAS-melders, boeren die volgens een eerdere regeling konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, dienen te worden gelegaliseerd.

Als niet aan deze eisen wordt vastgehouden, aldus de verklaring, 'stoppen wij als bestuur, want dan heeft het geen enkele meerwaarde meer voor ons.'

Volgens Sjaak van der Tak van LTO Nederland komen de 'Gelderse' en landelijke eisen wel degelijk overeen. 'De punten van de LTO Gelderse Vallei behoren tot de drie eisen van LTO Nederland: Het tijdspad, de doelen en inhoudelijk maatregelen zoals onder meer PAS-melders, KDW en brede technologische innovatie.'